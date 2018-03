Mad

Hendes yndlingsfag i skolen var hjemkundskab. Og det blev også bemærket af lærerne på skolen, for en dag blev hun kontaktet af en lærer, om ikke Dicle ville arbejde for hende efter skoletid i hendes odenseanske café. Dicle startede i caféen som opvasker, men med tiden fik hun udvidet arbejdsopgaverne, så hun først var med til at snitte grøntsagerne og senere også blev en del af det team, der tilberedte maden.- Jeg fik god erfaring i at lave café mad, siger Dicle.- Den erfaring kan jeg nu helt sikkert benytte af her i mit ejet spisested. Downtovn har jeg åbnet, fordi jeg trængte til en pause fra mine studier. Jeg har brug for et sabbatår, og det har jeg så udnyttet til at åbne mit eget. Jeg har brugt meget tid på at finde frem til det helt rigtige koncept. Men jeg fandt det, og er glad for at kunne byde kunderne velkommen til Downtown, hvor jeg serverer burgere og sandwich.

Downtown sandwich and burgers Downtown sandwich and burgersSkibhusvej 74b Ejer: Dicle Cici Åbent: mandag-fredag kl. 11-20, lørdag og søndag kl. 15-20 Facebook: Downtown Odense Levere også ud til arrangementer, selskaber, firmamøder mm.

Dicle Cici er kun 20 år, men hun knokler hårdt for at få succes i livet. Hendes mor har ofte vist Dicle, hvor hyggeligt og dejligt det er at stå i sit køkken og lave lækker mad. Det er nok en af grundene til, at Dicle er sprunget ud som indehaver af den nyåbnede Downtown Sandwich and burgers på Skibhusvej 74B.

- Jeg fandt den helt rette, som jeg henter hver dag i det samme bageri. Så det er altid friske boller, kunderne får. Det samme gælder sandwich brødet.- Burgerne er hjemmelavede, med fokus på lokale, friske råvarer, så kunderne altid får en unik smagsoplevelse. Bøfferne er 100 pct. lavet af fint, hakket dansk oksekød krydret efter min egen hemmelige opskrift. Grøntsagerne er nøje udvalgte, og sidst men ikke mindst er jeg utrolig stolt over at kunne stå bag "Husets dressing", en hjemmelavet dressing lavet efter en hemmelig opskrift, der sikrer kærlighed ved første bid.

Dicle brugte over to måneder på at finde frem til den helt rigtige burgerbolle.

- Min første tanke var i første omgang kun at åbne et burgersted. Men jeg tænkte, at der måske er familier eller par, hvor det kun er den ene, der gider spise en burger, mens den anden hellere vil have en lækker sandwich. Derfor har jeg også seks forskellige sandwich på menukortet: Kylling, kalkun, tun, laks, æg & rejer eller vegetar.

Dicle arbejder hårdt på at få succes med Downtown. Hendes drøm er, at det med tiden bliver så stor en succes, at hun kan udvide med flere Downtown sandwich and burgers i landet. Men i første omgang handler det om at få succes på Skibhusvej. Hun har ansat to hjælpere, som tager sig af bestillinger og servering. For udover at bestille maden som takeaway er det også muligt at sidde og nyde sin mad hos Downtown.

Dicle står selv for tilberedningen af maden, da hun vil være sikker på, at det er 100 pct i orden, det der laves og serveres til kunderne. Men med tiden forventer hun at kunne udvide med en ekstra hjælper i køkkenet.

- Jeg arbejdede på deltid hos Babysam. Et arbejde jeg holdt utroligt meget af, og som jeg gerne vil vende tilbage til på deltid, når Downtown bliver en succes. Men indtil da har jeg fået fri fra Babysam for at kunne lægge alle mine kræfter i at arbejde hårdt i Downtown. Og så har jeg ligeledes planer om at starte på et nyt studie efter sommerferien. Jeg har svært ved at vælge studie, da jeg både drømmer om at blive sygeplejerske og lærer, siger Dicle Cici.