For det er snart 100 år siden, sprøjtevognen trukket af heste havde sin sidste tur ud i Stenløses små gader for at bekæmpe en brand. Og Odense Kommune havde derfor ikke længere nogen interesse i at eje huset, lod kommunen i 2016 forstå i en annonce, hvor den søgte efter folk eller foreninger, der ville tage over. Ellers ville nedriveren tage fat.

- Det er en god ting med sådan en pulje, for kommunen sætter jo pris på frivilligt arbejde, og det har jeg ikke noget imod, men så skal der være noget at gøre godt med. Og jeg synes, kommunen er tilbøjelig til at glemme forstæderne. Der bliver ikke ordnet fortove, der bliver ikke fjernet ukrudt, og man kan ikke længere fange fisk i gadekæret, der er fyldt af grønne alger. Det går stille og roligt i forfald, mener han.

- Det er fuldstændig fantastisk. Jeg er virkelig overrasket og glad, for jeg har aldrig prøvet at søge den slags før. Men det er en god måde at gøre opmærksom på, at vi eksisterer, siger Margrethe Tøttrup Justesen.

Så der er brug for penge til at renovere.

Og så er deres ambition, at det skal være et samlingspunkt for hele området. For Stenløse, for Skt. Klemens, for Svenstrup.

- Vi skal have efterårs-kalas, i december skal vi ønske hinanden glædelig jul med fakler, og jeg har også en idé om fredagsøl ved bystævnet ved sprøjtehuset, fortæller Margrethe Tøttrup Justesen.

Faktisk har huset allerede været centrum for den første festlighed.

100 mennesker var med 22. september sidste år, da overdragelsen af sprøjtehuset blev markeret med taler, med øl og en grillpølse. Og da de kort tid efter på bagsiden af gammel platte kunne læse, at det præcis den september-dag var 95 år siden, sprøjtevognen havde slukket sin sidste brand, så var fascinationen til at føle.

- Det var simpelthen fantastisk - vi anede slet ikke, det lige var den dag. Der fik vi altså kuldegysninger, fortæller Margrethe Tøttrup Justesen.

- Det her er jo vores kulturarv, og det får det helt til at gibbe i én. Tænk, at de har ræset af sted med den her vogn indtil 1922. Det er helt vildt.

Ifølge arkivar Johnny Wøllekær fra Odense Stadsarkiv blev det i midten af 1800-tallet et krav, at alle sogne skulle have en sprøjtevogn.

- Det var et forsøg på at opgradere brandslukningen. Sprøjtehusene blev alle bygget i sten og med fast tag, så de ikke brændte så let, og de blev placeret tæt ved sognenes branddamme, forklarer han.

Kun få af sprøjtehusene er siden blevet fredede:

- Der blev bygget mange af dem, og de ligner hinanden til forveksling.

Ingen af de ni sprøjtehuse, Odense Kommune i 2016 annoncerede efter nye ejere til, er endnu revet ned. Foreløbig er otte blevet overtaget af private eller foreninger, oplyser By- og Kulturforvaltningen.