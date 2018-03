Thurø: Otte offentlige parkeringspladser og ti, der tilhører Thurø Sejlklub, er ikke nok til de mange biler, der ofte har brug for parkering i forbindelse med ærinder i sejlklubben eller på eller omkring havnen i Gambøt.

Problemet med biler, der holder parkeret, hvor de ikke må, i området, er stort og har været det i mange år, og nu skal der findes en løsning.

Sådan lyder meldingen fra Teknik- og Erhvervsudvalget, der netop har indstillet, at en lokalplan for et nyt blandet bolig- og erhvervsområde og en parkeringsplads øst for Gambøtvej inden længe bliver sendt i høring.

Jorden, der planlægges for, er ejet af Claus Larsen, koncernchef i S. Guldfeldt Nielsen A/S. Og nu er det udvalgets holdning, at han og Thurø Sejlklub skal se at få talt sig frem til en aftale om et jordstykke til parkering, som kan løse problemet med mangel på plads til biler omkring den lille havn.

- Vi i udvalget forventer, at havnen og bygherre får sat sig ved et bord og bliver enige om, hvor de parkeringspladser skal være, og bliver enige om, hvad det koster og så videre. Sådan at når de otte uger er gået, kan vi placere parkeringspladserne i lokalplanen, lyder det fra Flemming Madsen (S), formand for Teknik- og Erhvervsudvalget.

Der kan kun laves parkering ved Gambøt, hvis de to parter får lavet en aftale, for kommunen kommer ikke til bidrage med parkeringspladser, understreger Flemming Madsen.

- Det er en privat havn, så det er ikke et kommunalt problem. Det er et privat problem. Og det her er sidste chance for at få det løst, siger han.