Fyns Amts Avis mener: Tibet-skandale uden ende

Det hører ikke hjemme i en moderne retsstat, at borgerne ikke frit kan forsamles og give deres mening til kende ved fredelige demonstrationer. Det har vi vores grundlovssikrede ret til. Men den frihed blev ikke desto mindre forhindret i at udfolde sig under det officielle kinesiske statsbesøg i juni 2012.

"Tag flaget fra dem, kom!" Sådan lød ordren i politiradioen under statsbesøget af den kinesiske præsident, Hu Jintao, hvorefter betjente tog Tibet-flag fra demonstranter og dermed også fratog dem deres ytrings- og forsamlingsfrihed. Det er i sig selv en skandale.

“ Den pinlige fejl i et mail-system gør nu, at vi måske aldrig får at vide, om det var en korrekt konklusion.

Det er dog næsten lige så skandaløst, at vigtige mails er blevet slettet fra mail-konti hos den øverste politiledelse, som DR har afdækket. Det kan have betydet, at ansvaret for miseren er blevet placeret forkert. Da Tibet-kommissionen efter to års arbejde i en diger rapport til en pris af 23,3 millioner kroner kort før jul kunne konkludere, at der i Københavns Politi var blevet givet ordrer til at standse fredelige demonstranter, blev ansvaret placeret hos to politifolk med mellemlederstatus.

Det var der mange, der undrede sig over, og det kan der da også være en årsag til, viser det sig nu. Mails fra politiledelsens mail-konti var nemlig blevet slettet - ikke overlagt, men helt automatisk, fordi de pågældende medarbejdere har forladt deres stillinger. Det sår tvivl om den ellers klare frifindelse af den øverste ledelse, mener Jens Elo Rytter, professor i forfatningsret på Københavns Universitet.

"Mange af os har jo haft svært ved at forstå, at det skulle være en ide, der er fostret nede på et eller andet mellemlederniveau i politiet, og har derfor ledt efter et spor opad i systemet. Og det spor kan jo være svært at forfølge, når alle disse mails er blevet slettet", sagde han tirsdag til Orientering på P1.

Sagen var ellers alvorlig nok, som den var: Et statsbesøg fra den kinesiske præsident måtte ikke forpurres eller forstyrres af demonstranter, for det kunne mindske stormagtens lyst til at handle med vores lille land. Den går selvfølgelig ikke i et demokrati som vores. Eller det gjorde den så.

Tibet-kommissionen afviste i sin rapport, at der kan placeres et ansvar hos ministre eller embedsmænd i centraladministrationen, ved Hoffet eller i toppen af Københavns Politi eller PET. Den pinlige fejl i et mail-system gør nu, at vi måske aldrig får at vide, om det var en korrekt konklusion.

Hvis vi i Danmark vil bevare vores status som et land, hvor der ikke foregår korruption, og hvor borgerenes frihedsrettigheder ikke bliver knægtet, bliver vi nødt til at kunne stole på de informationer, der ligger til grund for dyre kommissioners granskning af magthaverne. Det kan vi selvsagt ikke, hvis vigtig dokumentation bare kan forsvinde. Et politisk flertal kræver nu, at det ikke kan ske igen. Ja, det er klart. Men skaden - og skandalen - er sket, og den pletter vores ellers højt besungne demokrati.