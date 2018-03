Måske er det også derfor, at det har været "tys-tys", at keramikeren skulle levere noget til den verdenskendte restaurant, for ingen skulle have mulighed for at gøre designet til restauranten efter.

Astrid Schmidt selv synes dog, at der har været rigeligt strabadser med at få glasurerne til at lykkes til leverancen til Noma.

- Jeg har lært meget om glasur efter det her. Det er svært at eftergøre en glasur, slår hun fast.

At lave glasuren har også været et større kropsligt arbejde, som keramikeren udtrykker det.

- Jeg har været ude med spade og spand på Røjle Klint for at finde det grønne ler, men på et tidspunkt var åren på Røjle skredet, og jeg kunne ikke finde den. Så googlede min mand, hvor man ellers kunne finde leret, og det kunne man på Bornholm, siger Astrid Schmidt, der derfor også har været ude med spaden og spanden på klippeøen for at finde den grønne ler-åre, så hun kunne få lavet de sidste glasurer til Noma-skålene.