Der var én der sagde til mig: "Tænk, hvilket brand, du får". Men det kan jeg ikke bruge til noget. Jeg har haft en stor fornøjelse, men også et stort slid med at lave det her. Det har været spændende at være med til, men fra nu af vil jeg lade lysten drive værket. Keramiker Astrid Schmidt

Det hele startede for nogle år siden, da Astrid Schmidt havde afleveret noget keramik til sin søn, der er møbelsnedker i København og manglede noget dekoration til sit showroom. En designer lagde mærke til det og fik arrangeret et møde med Astrid Schmidt i Asperup.

Om Noma Noma er en international kendt gourmetrestaurant, der første gang slog dørene op i København for 15 år siden.



Restauranten blev til i et samarbejde mellem kokkene Clays Meyer, René Redzepi og Mads Refslund.



I 2005 fik spisestedet, der specialiserer sig i nordisk mad, sin første Michelin-stjerne og to år efter modtog den endnu en stjerne.



Men trods succesen valgte ejerne sidste år at lukke restauranten med det mål for øje at genåbne den i nye rammer på Christiania. I den forbindelse mistede restauranten begge sine stjerner.



Til det nye Noma, der er åbnet, har man skabt et helt nyt udtryk - og i forhold til service er det fem forskellige keramikere, der har stået for designet - heriblandt danske Astrid Schmidt fra Asperup. De øvrige er norske Anette Krogstad, canadiske Janaki Larsen, danske Finn Dam Rasmussen og Hjorts Fabrik på Bornholm ved Karina Skibby.



De har tilsammen leveret cirka 6000 stykker keramik til restauranten i tre forskellige temaer for at matche de tre sæsonmenuer: Ocean for vinter, Plant for sommeren og Forest for efteråret.

- Hun fortalte mig, at hun skulle finde inventar til en restaurant i København, og jeg tænkte, at det nok var sådan et lille spisested i en sidegade. Da hun var på vej ud af døren, siger hun: "Det er til det nye Noma", fortæller Astrid Schmidt, der på ingen måder er starstruck over at have lavet noget til et af landets fineste spisesteder.

Det har faktisk været hårdt arbejde. Otte sæt skåle og tallerkener á 80 styk samt 40 krukker med låg, 40 vaser og 50 kander i forskellige størrelser.