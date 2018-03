Kommunens egne og eksterne jurister vurderede, at der var gode chancer for, at kommunen ville kunne vinde en voldgift og få tilbagebetalt millioner fra Odense Sport & Event. Alligevel indgik man forlig, fordi et eventuelt nederlag ville blive dyrt.

Risikoen for at tabe en voldgift har fået Odense Kommune til at overhøre både interne og eksterne juristers vurdering af, at kommunen ville have gode chancer for at vinde. Derfor kommer der formentlig ikke nogen afklaring på, om Odense Kommune kun var forpligtet til at betale 1,7 millioner kroner til Arena Fyn i de første fem år af arenaens levetid eller i hele den 20-årige periode for kommunens brugsaftale.

Tirsdag meddelte kommunen og Odense Sport & Event, at man har indgået forlig i sagen og dermed undgår en afklaring i en voldgift.

Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen mener stadig, at kommunen havde en stærk sag, men har også måttet tage højde for risikoen for at tabe en voldgift.

- Det er fortsat Odense Kommunes opfattelse, at kommunen har en god sag, men også en nøgtern anerkendelse af, at der altid er en procesrisiko. Der har derfor været foretaget en nøje afvejning af fordele og ulemper ved de to muligheder - forlig eller voldgift. Det her forlig sikrer de fremtidige rammer for brugen af Arenaen og giver mulighed for igen at bruge tiden på at tiltrække arrangementer og events til Odense, siger Stefan Birkebjerg Andersen.

Hvordan har jeres egne og eventuelt eksterne jurister vurderet sandsynligheden for, at kommunen ville vinde sådan en sag? - Odense Kommune og kommunens advokat vurderer, at Odense Kommune har en god sag, men ved enhver sag er der en risiko for at tabe. I værste fald kunne det betyde, at vi ud over advokatudgifter med videre ved en voldgift skulle betale 1,7 millioner kroner om året de næste 10 år. Så at vi er nået til enighed om en aftale, der peger fremad, er at foretrække, også selvom vi ikke har fået alle vores krav opfyldt.

Statsforvaltningen godkendte den oprindelige aftale ud fra en præmis om, at kommunen skulle betale tilskuddet på 1,7 millioner kroner i de første fem år. I ender nu med at have betalt tilskuddet i ni år. Har I på forhånd fået nogle indikationer af, om tilsynet vil godkende forliget?

- Det er Odense Kommunes og vores advokats vurdering, at Ankestyrelsen vil være enige med os i, at vi i den konkrete situation, hvor parterne er uenige om betydningen af balanceprincippet i den oprindelige aftale, kan forlige sagen. Vi har ikke været i dialog med Ankestyrelsen, men vi har i forliget taget højde for, hvordan sagen skal håndteres, hvis Ankestyrelsen mod forventning ikke skulle være enige med os.