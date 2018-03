Nyborg: Det kunne være gået meget værre, da en 29-årig hviderussisk mand mandag formiddag kørte sin lastbil med anhænger rundt i Nyborg i særdeles beruset tilstand. Men heldigvis skete der kun materiel skade, inden han blev stoppet af Fyns Politi efter anmeldelse fra bekymrede borgere.

Klokken 9.26 fik politiet besked om lastbilens færden. Manden var kørt af motorvejen på Storebæltsvej og var fortsat ad Østerøvej, hvor han ramte bøgehække og elskabe. For enden af Østerøvej ved Hotel Nyborg Strand fortsatte han ad Christianslundsvej, hvor den lave togbro ikke engang kunne stoppe den hviderussiske vanvidsfærd.

Selv om viadukten var for lav til, at lastbilen kunne køre under, lykkedes det manden at komme videre, hvorpå han fortsatte gennem Nyborg ad en rute, som ikke er helt fastlagt. Det oplyser kriminalassistent Steen Foged fra Fyns Politi.

Køreturen stoppede først på Lindholm Havnevej, hvor den 29-årige mand med politi med blå blink i hælene havnede i en blindgyde, fordi vejen ender i et hegn ind til den afspærrede industrihavn. Han blev anholdt og taget med til arresten i Odense, hvor han blev afruset, inden han kunne afhøres mandag eftermiddag ved hjælp af tolk.

Manden fik en bøde på 7500 kroner, og foreløbig har politiet beslaglagt hans lastbil, som tirsdag fortsat holdt parkeret på Lindholm Havnevej.