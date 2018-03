Der har ligget en fyreseddel og ventet i månedsvis på Rex Tillerson, der tirsdag er blevet afsat som amerikansk udenrigsminister.

Det vurderer Philip Christian Ulrich, udenrigsredaktør på netmediet kongressen.com, der langtfra er overrasket over, at USA's præsident, Donald Trump, har valgt at skifte ud på udenrigsministerposten.

- Samarbejdet mellem Trump og Tillerson har bare aldrig kørt godt. Personligt har de aldrig klikket, og politisk har de også haft forskellige billeder af, hvordan USA's rolle i verden skulle være, siger Philip Christian Ulrich.

Han peger på, at Rex Tillerson har haft en mere traditionel opfattelse af USA's rolle i verden som en aktiv leder. Det har stået i kontrast til Trumps såkaldte America First-doktrin.

Trump har udset sig CIA-direktør Mike Pompeo som Rex Tillersons efterfølger på posten som udenrigsminister.

Udskiftningen på den diplomatiske toppost kommer, kort tid efter at Trump har takket ja til en invitation til et møde med Nordkoreas omstridte leder, Kim Jong-un.

Netop det møde kan være en årsag til, at Trump nu vælger at fyre Tillerson, mener Philip Christian Ulrich.

- Man har nok lavet den vurdering, at der er nødt til at være en udenrigsminister, som Trump kan arbejde ordentligt sammen med op til det her topmøde, siger han.

Forholdet mellem Pompeo og Trump virker udadtil til at være godt, lyder det.

- Pompeo har levet op til den traditionelle rolle for en CIA-direktør. Han har ikke haft nogen fremtrædende rolle i medierne eller nogen store skandaler, og der har ikke været store offentlige uoverensstemmelser mellem ham og præsidenten om den politiske linje, siger Philip Christian Ulrich.