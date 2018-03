Kloden rundt

USA I den seneste tid har rygterne svirret om, hvorvidt USA's præsident, Donald Trump, har haft et seksuelt forhold til pornoskuespillerinden Stormy Daniels. Før det amerikanske valg i 2016 betalte Trumps advokat 130.000 dollar, næsten 785.000 kroner, til Daniels for ikke at udtale sig om det påståede forhold. Men nu tilbyder Daniels ifølge CNN at betale de penge tilbage, så hun frit vil kunne udtale sig om sagen og fremlægge eventuelle beskeder uden at skulle frygte et søgsmål. (ritzau)