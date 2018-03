FODBOLD: Vinteren har været hård ved Tingbjerg Idrætspark, så premieren mellem Brønshøj og Næsby på lørdag må flyttes til de fynske himmelstrøg.

Derfor bytter de to klubber nu indbyrdes opgør, så forårspremieren i stedet spilles i Næsby på lørdag kl. 15.00, så fynboerne er fri for at skulle over til en midtugekamp senere i foråret.

Kampen spilles på Næsbys kunststofbane, mens den omvendte kamp så spilles lørdag den 26. maj i Tingbjerg.

Næsby ligger sidst i nedrykningspuljen med nul point og Brønshøj ligger akkurat over de fire nedrykningspladser med ni point, så en Næsby-sejr vil betyde et alvorligt boost for fynboernes tro på et meget vanskeligt projekt.

Brønshøjs generalprøve har været en 2-1-sejr over Greve og Næsby får gensyn med sin tidligere angriber Patrick Naundrup, der nu spiller for hvepsene.