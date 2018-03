Et ekspertpanel med fire fagdommere har udvalgt de endelige 50 steder fordelt over landets fem regioner. I Kerteminde lod VisitKerteminde i maj 2017 indstillingen være op til de lokale borgere og destinationens gæster. Det blev til i alt 20 forskellige bud på unikke naturoplevelser i kommunen.

I en ny inspirationsguide, Smutturen.dk, er der listet 50 steder op, som alle rummer et særligt oplevelseselement. Et af de udvalgte steder i det fine selskab er naturperlen Fyns Hoved, nord for Kerteminde.

Efter 10 måneders research og votering er Smutturen.dk nu klar. På hjemmesiden kan man finde mere information omkring alle 50 steder, se billeder og video, rutebeskrivelser og ikke mindst få muligheden for at anmelde samtlige smutture.

- Vi skal abne flere menneskers øjne for de fantastiske stedbundne attraktioner, vi har rundt om i landet. Smutturen skal hjælpe besøgende til at finde stederne. Samtidig skal den være med til at vise, hvordan et område kan skabe positiv lokal udvikling ved at dyrke de lokale potentialer, siger Anne Skovbro, der er filantropidirektør i Realdania, som står bag guiden i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme, Naturstyrelsen og VisitDenmark.

Selvom Fyns Hoved er ene om at repræsentere destinationen på Smutturen.dk, så er der masser af andre oplevelser i lokalområdet, som ikke fandt vej til listen. Det gælder blandt andet Munkebo Bakke, Måle, Kertinge Nor, Langø Hoved, Bregnør Havn, Romsø med flere./EXP