Middelfart: Efter et tilløb på to år med blandt andet udarbejdelse og endelig godkendelse af lokalplan blev første spadestik tirsdag eftermiddag taget til Boligforeningen Lillebælts nye boligbyggeri på taxagrunden i Middelfarts midtby.

Den nye bebyggelse i Jernbanegade kommer til at bestå af tre huse på henholdsvis tre, fire og fem etager med elevator. 17 af dem bliver rummelige boliger på hver 100 kvadratmeter med to værelser, bad og et stort køkken- og stuealrum samt altan til flere af dem. To af boligerne bliver på 80 på kvadratmeter med et værelse, bad og et stort køkken- og stuealrum. Huslejen lander på cirka 6.000 for de billigste og 7.400 kroner om måneden for de store, eksklusivt forbrug. Desuden bliver der en lejlighed på 55 kvadratmeter til Taxa Fyn, som boligforeningen har købt grunden af.

De 20 boliger forventes klar til indflytning om cirka et år.