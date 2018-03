erhverv

Lene Just trækker sig ud af grøntforretningen efter 14 gode år. Forretningspartner Peter Hansen overtager butikken.

- Jeg vil gerne takke for de 14 gode og sjove år med Super Grønt. Først i midtbyen og nu på Vejlevej. Jeg håber i tager godt imod Peter og Amanda som åbner forretningen op her sidst på måneden. Al henvendelse vedr. Super Grønt skal fremover ske til dem, skriver han.

- Overdragelsen sker fordi jeg ikke mere, rent fysisk kan klare de mange løft, som der naturligt er i forretningen. ØV ØV. (Dumme hofter), skriver Lene Just i opslaget.

Hun overdrager pr. 15. marts forretningen til sin forretningspartner Peter Hansen og hans datter Amanda. Det meddeler Lene Just på Super Grønts Facebook-side.

Fredericia: Lene Just trækker sig ud af Super Grønt på Vejlevej.

Lene Just har på nuværende tidspunkt ingen kommentarer til beslutningen.

Super Grønt åbnede på Vejlevej i april 2016 med Lene Just og Peter Hansen fra Gelsted som forretningspartnere. Nu fører fynboen forretningen videre i samarbejde med sin 22-årige datter Amanda.

- Jeg kommer til at køre det videre, som det hele tiden har kørt. Der bliver ikke nogen ændringer. Det er i forvejen mig, der har købt varerne ind. Forskellen bliver bare, at Amanda kommer til at stå i butikken, siger Peter Hansen.

Peter Hansen driver i forvejen en frugt- og grøntforretning på Vestfyn, og her har Amanda også arbejdet.

- Vi er kede af, at Lene skal stoppe, for hun har gjort det rigtigt, rigtigt godt. Men vi er jo nødt til at køre forretningen videre. Det er en god butik med en stor kundekreds og en god omsætning, så det fortsætter vi med, siger Peter Hansen.

Forretningen skulle være åbnet fredag 15. marts, men det blev udskudt på grund af kulde. Planen er nu, at der holdes første åbningsdag fredag 22. marts.