Fødende kvinder udtrykker i ny undersøgelse stor tilfredshed med den behandling, de får, på de fynske fødegange. Det til trods for hård kritik i sidste uge af, at jordemødres travle arbejdsforhold kan gå ud over fødslerne.

I begyndelsen af sidste uge rettede jordemoder Manja Vilhelmsen Rytter i et debatindlæg en skarp kritik af arbejdsforholdene som jordemoder. Gennem sparerunder har hendes afdeling blødt sygeplejersker, assistenter og sekretærer, så hun nu ofte selv må påtage sig opgaver, som intet har med fødsler at gøre. Det giver travlhed, og hun risikerer at lave fejl, advarede hun - og blev bakket op af Jordemoderforeningen i sin kritik. Top og bund i patientundersøgelse 626 kvinder har i efteråret bedømt behandlingen, de har fået på OUH's fødegange. Undersøgelsen er blevet offentliggjort onsdag og viser, at OUH i 22 ud af 39 spørgsmål klarer sig bedre end lendsgennemsnittet.



Her er de bedste og dårligste vurderinger.

95 procent af kvinderne mener, at de i høj eller meget høj grad fik den støtte fra personalet, de havde brug for under fødslen.

94 procent oplevede personalet som venligt og imødekommende, og 91 procent mener, at jordemødrene var til stede i det omfang, de havde behov for.

Omvendt føler 27 procent sig ikke godt nok forberedt på amning, 15 procent mener, de slet ikke eller i ringe grad blev forberedt på håndteringen af selve fødselsforløbet.

Og 10 procent finder slet ikke eller i ringe grad, at deres fødsels- og forældreforberedelse var brugbar.

Mange er meget tilfredse

Tilsyneladende er det dog ikke mange af de fødende kvinder på OUH, som lader sig gå på af jordemødres travlhed. En ny patientundersøgelse viser, at kvinderne, som har født på hospitalerne i Odense og Svendborg, overvejende er tilfredse med behandlingen, de har fået. Tilfredshedsundersøgelsen er gennemført i hele landet. Og i 22 ud af de 39 spørgsmål klarer OUH's to fødeafsnit i Odense og Svendborg sig bedre end landsgennemsnittet. Blandt andet svarer 95 procent, at de i høj eller meget høj grad fik den støtte fra personalet, de havde brug for under fødslen. 91 procent har i høj eller meget høj grad oplevet, at jordemødre var til stede i det omfang, de havde brug for dem.

Stolt på kollegers vegne

Gitte Valeur, formand i Jordemodeforeningens syddanmarkskreds, tilsluttede sig i sidste uge kritikken fra jordemoder Manja Vilhelmsen Rytter. Hun udtrykker glæde over resultatet, men påpeger at de flotte besvarelser er kommet på trods af jordemødres arbejdsforhold. - Jeg er selvfølgelig utrolig glad og stolt på mine kollegers vegne, når resultaterne viser, at vi på mange områder formår at give, hvad familierne synes, de har brug for. Jordemødrene prøver at bevare roen og nærværet, selvom der er - jeg vil ikke sige kaos - men utrolig travlt, siger Gitte Valeur. Der er dermed ikke tale om noget dementi af kritikken fra formanden. - Min vurdering er stadigvæk, at der på ingen måde er den fornødne tid til, at jordmoderen oplever, at hun kan gøre tingene, så hun selv føler et overblik. Og på en måde, hvor hun føler, hendes vurderinger er rigtige.

Det halter med amning