Oppositionspolitikeren

Leif Lahn Jensen (S), arbejdsmarkedsordfører: - Det er ingen hemmelighed, at Socialdemokratiet går ind for ret og pligt. Og kan man bidrage, skal man bidrage. Og vil man alligevel ikke, skal vi som samfund kunne iværksætte sanktioner. Også gerne skrappere sanktioner end dem, vi har i dag.

- Vi er klar til at stramme op, for der er et behov for, at en bestemt gruppe borgere på passiv forsørgelse bliver mødt af en helt anderledes konsekvens. Hvis regeringen kalder os til forhandlingsbordet, møder vi op.

- Jeg forstår ikke, at regeringen ikke bruger udspillet til at se mere målrettet på integrationsdelen. Vi har foreslået, at nyankomne skal stå til rådighed for sprogundervisning, jobpraktik eller anden relevant aktivitet i 37 timer om ugen for at kunne få en ydelse. For hver time eller dag, de ikke møder op til aftalte aktivitet, trækkes de i ydelse.