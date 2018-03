Broken News

Nu har udlandet også fået op for dansk politis succesrige mailprogram, der helt af sig selv kan slette belastende mails uden at efterlade sig spor.

- Det her er den mest erhvervsfremmende nyskabelse i vores branche siden opfindelsen af heroin og automatvåben. Af hele mit hjerte siger jeg til det danske politi: Grazie mille. Sådan lyder det i en udtalelse fra Don Salvatore Cameleone, chef for den familieejede italienske volds- og handelsvirksomhed mafiaen. Udtalelsen er - som man gør i de kredse - skrevet med blyant på et anonymt hvidt papir gemt i en sadeltaske mellem ost, pølser og oliven og smuglet ned fra de italienske alper, hvor Don Cameleone nu på 34. år holder sig skjult for nysgerrige blikke.

Slettet efter 14 dage

Men den kommunikationsform kan snart være fortid, efter at mafiaen har købt det mailprogram, som det danske politi med så stor succes har anvendt i Tibet-sagen. Det danske politi har ellers selv tidligere været berygtet for langsommelig sagsbehandling. Det tog for eksempel ni år at slette en ulovlig aflytning af en udlandsdansker og to år at identificere deres egne voldsmænd til en fodboldkamp mellem FCK og Malmø. Men da Tibet-kommissionen gik i gang med at undersøge, hvem i politiledelsen, der havde givet betjente på gaden ordre til - i strid med grundloven - at beslaglægge demonstranters Tibet-flag under den kinesiske præsidents besøg i København i 2012, ja, så gik der bare 14 dage, før systemet helt af sig selv havde slettet de mails, der kunne have opklaret sagen.

Det svimler for mig

Rygtet om den effektivitet går nu verden rundt, og den første ordre på systemet kom altså fra den italienske mafia. - Det svimler helt for mig, når jeg tænker på, hvordan vores firma kunne have udviklet sig, hvis vi på et tidligere stadie havde haft adgang til et så smart system som det danske politis email-program, siger Giovanni "il Bastardo" Lombardi, fra Camorra, det Napoli-baserede søsterfirma til mafiaen. - Hvor tit har vi ikke oplevet en medarbejder, der sender en fortrolig mail med beskeder om folk, der skal sove med fisk eller med hestehoveder. Nu skal de bare holde lav profil i to uger, så er det hele glemt. Tutto pronto! ler "il Bastardo" på en lydoptagelse, der i morges ankom i en gul kuvert sammen med en mindre sprængladning, der afstedkom omfattende ødelæggelser på redaktionen.

Flere kunder på vej