Statsministeren har sendt et brev til sine ministre om, at de ikke skal involvere sig i det grønlandske valg.

Det er "forståeligt" og "forudsigeligt", at statsministeren har sendt et brev til sine ministre om, at de ikke skal blande sig i det grønlandske valg.

Det siger politisk kommentator Hans Engell, som mener, at brevet fra Lars Løkke Rasmussen (V) skyldes, at selvstændighed fra Danmark står højere på dagsorden end tidligere.

- Det er fornuftigt, og det er belært af skade over, hvordan man kan blive inddraget i valgkamp og grønlandske interne skænderier.

- I Grønland er der en selvstændighedsbevægelse, som er meget stærkere og mere artikuleret. Retorikken fra grønlandske politikere i forhold til Danmark er meget, meget skarp og i nogle tilfælde direkte uforsonlig, siger Hans Engell.

Desuden har regeringen udskudt et åbent samråd onsdag i Folketingets Grønlandsudvalg med udenrigsminister Anders Samuelsen (LA).

Årsagen er ifølge statsministeren, at regeringen ikke vil forstyrre det valg, der er udskrevet i Grønland.

Udenrigsministeren skulle have svaret på spørgsmål om oprydningen efter den kontroversielle amerikanske militærlejr under indlandsisen, Camp Century.

Det grønlandske valg ventes at finde sted 24. april. Grønlands landsting skal stemme om datoen tirsdag.

Hans Engell mindes ikke at have hørt om, at andre statsministre gennem tiden har givet sine ministre mundkurv på under valg. Men den slags beskeder er i sagens natur ikke offentlige, medmindre pressen opsnapper dem.

Af samme grund hæfter Hans Engell sig ved, at statsministeren ligefrem sender et brev rundt.

- Det er lidt mærkeligt, at han direkte sender et brev rundt. Det naturlige ville være, at man aftalte det på et koordinationsudvalgsmøde, og så kunne hver partiformand sige det til sine ministre, siger han.

Det øger risikoen for et læk, men det slår også pointen fast, lyder det.

- Det er for at sikre sig, at ingen ministre dummer sig, siger Hans Engell.