Selv når danske Peter Frederiksen opholder sig i fængslet i Sydafrika, udgør han en fare for samfundet.

Sådan lyder det fra anklager Amanda Bester ved en domstol i Bloemfontein tirsdag.

Hun argumenterer for, at danskerens dom for at have bestilt mordet på sin ekskone bør udløse en dom på livstid, skriver den sydafrikanske radiostation OFM på Twitter.

- Han planlagde det. Han gav instruks om, at hun skulle slås ihjel, siger anklageren ifølge mediet.

Danskerens forsvarer, Marius Brewer, har omvendt argumenteret for, at Peter Frederiksen ikke havde direkte kontakt med drabsmanden. Inden sin død var ekskonen blevet hovedvidnet i sagen mod danskeren.

Ifølge OFM kom det også frem i retten tirsdag, at der for tre uger siden blev fundet en mobil i hans celle.

Ifølge anklageren udgør det en fare for samfundet, at han flere gange i løbet af sine mere end to år i fængsel har haft mobiltelefoner.

Peter Frederiksen blev i november dømt for drabet og flere andre forbrydelser. Blandt andet er han kendt skyldig i at have voldtaget en lille pige, have været i besiddelse af børneporno og for ulovlig våbenhandel.

Sagen begyndte allerede tilbage i september 2015, hvor politiet fandt 21 afskårne klitorisser i hans fryser.

Anklageren havde i første omgang derfor rejst tiltale for omskæring. Men anklagerne blev frafaldet, da det i Sydafrika ikke er muligt at udmåle en straf for omskæring.

Siden er sagen blevet forsinket flere gange. Blandt andet blev udmålingen af straffen udskudt fra november til marts, da danskeren ville have sig selv mentalundersøgt.

Tirsdag blev mentalundersøgelsen fremlagt i retten. Ifølge Ekstra Bladet viser undersøgelsen, at den danske våbenhandler har psykopatiske træk og ikke angrer sine forbrydelser.

Retten oplyser til Ritzau, at dommeren vil udmåle straffen til Peter Frederiksen torsdag eftermiddag.