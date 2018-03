Det behøver ikke at vare en lektion eller være optakten til en efterårs- eller vinterferie, hvis man skal have gang i skolebørnene. Det kan gøres på ti minutter, hvis man ellers skal tro de teorier om "power break", der danner baggrund for en motionsevent på Tingløkkeskolen fredag 16. marts.

600 elever er med i et forsøg på at få ny strøm på batterierne, og der er lagt op til, at det kan ske på en masse forskellige måder. Skolens lærere og pædagoger står bag udførelsen af motionseventen, som rammer fem andre skoler på Fyn og i Jylland. Erfaringerne fra projektet skal måske være med til at starte flere powerbreaks.

Det er et forskningsprojekt "iMoow", som skal fremme bevægelse og koncentration i Folkeskolen. Når batterierne er nede, er det svært overhovedet at fylde noget på dem, før de bliver afladet med en gang motion. Når det er sket, skulle eleverne være mere motiverede, og teorien er, at det øger trivsel og læring.