Ny undersøgelse viser, at fødende kvinder er glade for behandlingen, de modtager på fynske fødeafsnit. Det glæder chef for jordemødrene på OUH, Annette Lund Frederiksen. Men det betyder ikke, at jordemødres arbejdsmiljø er fejlfrit, siger hun.

Kvinder som har født på jeres afdeling er generelt glade for hjælpen, de får hos jer. Det er du vel glad for?

- Det er rigtig glædeligt, og jeg havde håbet, det så sådan ud. Så kan man overveje - er det godt nok at ligge over landsgennemsnittet? Det kommer an på, hvor niveauet er, så man skal ikke kun sole sig i sådan et resultat. Men jeg er da megaglad for, at vi ligger så godt, som vi gør.

Jordemoder Manja Vilhelmsen Rytter, som arbejder hos jer, rettede i sidste uge hård kritik af jordemødres arbejdsforhold. Men betyder tilfredshedsundersøgelsens resultater, at der ikke er noget at bekymre sig om?

- Nej, det gør det ikke. Nogle døgn har vi næsten ingen, der føder, andre dage er der rigtig mange. Lige så snart, vi er ude på marginalerne, er der rigtig travlt og lige rigeligt at tygge i. Men jeg er rigtig glad for, at resultatet viser, at vi prioriterer kvinderne og fødslerne. Så prioriterer man til gengæld alt ved siden af fra, som man så må lave bagefter. Og det kan godt være frustrerende.

Men kritikken fra Manja Vilhelmsen Rytter var jo af arbejdsforholdene - ikke af, at der kunne være spidsbelastninger?

- Jeg siger ikke, at der ikke er problemer, men de opstår primært, når vi har rigtig travlt. Og der er absolut døgn, hvor læger eller jordemødre ikke når det, de skal. Det bliver man ked af og ærgerlig over. Men ser vi så på tilfredshedsundersøgelsen, er det arbejdsmiljøet og ikke patienterne, det går udover. Det er beklageligt, at arbejdsmiljøet rammes - det er noget vi så kigger på sideløbende, og som vi hele tiden arbejder på at forbedre.

Kan det arbejdsmiljø, jordemødre kritiserer, ikke risikere at blive legitimeret med den her undersøgelse?

- Nej, sådan arbejder vi ikke. Vi står hele tiden på flere ben: Et handler om kvinderne, et om vores arbejdsmiljø og et om organisation og drift. Vi har fokus på det hele, så vi er selvfølgelig ikke ligeglade med jordemødrenes arbejdsforhold. Det oplever jeg heller ikke fra Region Syddanmark. At vi ligger så flot, som vi gør, har faktisk gjort, at regionen har sagt, at det vil de gerne have mere af. Derfor får vi tilført yderligere fire kendt jordemoder-stillinger (samme jordemoder under graviditeten, red.)

Hvad med resultater i undersøgelsen, hvor I ikke klarer jer godt. Hvordan vil I forbedre jer her?

- At involvere patienterne mere, kunne vi se på, om vi kan blive bedre til. Hvad enten det drejer sig om beslutningen om kejsersnit eller at forberede kvinder på selve fødslen eller efterfølgende amning. Blandt andet har vi fået kritik for at lave for meget forældre- og for lidt fødselsforberedelse. Det har vi lavet om fra i år og håber at kunne forbedre os her i den næste undersøgelse.