Jeg er absolut ikke uenig i, at offentligt ansatte skal have en indkomst, som matcher det privat arbejdsmarked. Men hvad betyder en eventuel større stigning i indkomsten for offentligt ansatte set i relation til samfundsøkonomien?

En indkomststigning må/vil vel umiddelbart betyde, at et af følgende eller et miks af følgende punkter vil blive resultatet af stigningen, for hvor skal pengene til stigningerne ellers komme fra?

Det må/kan således for eksempel kunne forventes følgende: o en højere skatteprocent for at finansiere indkomststigningen, eller/ogo en lavere normering - færre ansatte - på de enkelte offentlige arbejdspladser, eller/ogo besparelser på områder, såsom vedligeholdelse og renovering af gader, bygninger, o. lign., eller/ogo besparelser på områder indenfor kunst og kultur o. lign.o besparelser indenfor de sociale områder, mm.

Jeg kunne godt tænke mig at vide lidt mere om, hvorledes de forskellige grupper indenfor de faglige organisationer, politikere, økonomer, m.fl. forholder sig til, hvorledes samfundsøkonomien vil/skal blive påvirket ved (større) lønstigninger indenfor det offentlige, og ikke kun til "vi skal bare ha' mere i løn".

På det privat arbejdsmarked kan problematikken måske siges at være lidt mere enkel. Kan en højere lønomkostning ikke dækkes ind gennem en prisforhøjelse, så må man lukke eller flytte. Dette er jo bare ikke en mulighed indenfor det offentlige.

Lad os få nogle svar/kommentarer til ovennævnte.