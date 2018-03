OK18. Om det rimelige og det urimelige

Jeg synes egentligt ikke, det er urimeligt, at vi offentligt ansattes løn skal følge den generelle økonomiske udvikling i samfundet. Jeg er af den klare opfattelse, at en stærk offentlig sektor er kraftigt medvirkende til og baggrunden for, at vi i Danmark har et fantastisk samfund.

Jeg synes, det er vildt urimeligt, når Michael Ziegler og Sophie Løhde i medierne får det til at lyde, som om vi offentligt ansatte bare kræver og kræver. At vi slet ikke er til at tale med.

Mindst ligeså urimeligt er det, når kommunale direktører får fratrædelsesgodtgørelser i millionklassen, selvom de fortsætter deres arbejde blot på en ny kontrakt, mens os "på gulvet" skal slås for en reallønsstigninger.

Hvis man er i tvivl, om offentligt ansatte fortjener den løn, de får, så tænk på de opgaver de udfører.

De har ansvaret for det dyrebareste, du har i vuggestuen, børnehaven og skolen.

De hjælper dig, når dit helbred driller.

De gør rent for din gamle mor, når hun ikke længere kan selv.

De sørger for. at folk som Peter Lundin og Amagermanden bliver sat i spjældet.

Jeg synes, det vil være rimeligt, hvis vi i Danmark kan bibeholde "den danske model."

Jeg synes, det vil være rimeligt, hvis man kan få lov til at forhandle om sin løn.

Jeg synes, det er rimeligt, at jeg kan få passet mine børn af dygtige og glade pædagoger.

Jeg synes, det er rimeligt, at jeg kan have mine børn i en folkeskole, hvor lærerne er engagerede og dygtige.

Jeg synes, det var rimeligt, at min døende far kunne få besøg af læge og sygeplejersker så ofte, som han havde brug for.

Jeg synes, det er rimeligt, hvis Danmark bakker op om den offentlige sektor, for uden den har vi ikke det Danmark, jeg ønsker.