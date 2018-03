Velfærd. Er velfærdssamfundet på vej ud over kanten?

Vores velfærdssamfund har over år fået slagside og er på vej ud over kanten. Demokratiet er under voldsomt pres og måske endda under afvikling.

Andre lande har i mange årtier skævet med interesse og misundelse til vores velfungerende sociale net, vores uddannelsessystem og niveau, og vores arbejdsmarkedssystem med sikring af mindsteløn og gode arbejdsforhold.

De aftaler og regler, som fagbevægelsen har arbejdet så hårdt for, er truet af en New Public Management tænkning, hvor mennesket er reduceret til en arbejdskraft, der skal presses så meget ud af som overhovedet muligt.

Det giver dønninger ud i hele samfundet, selv ned på småbørnsniveau. Indførelse af mål, nedskæringer af normeringer overalt i det offentlige og mistillid, dokumentation og kontrol er blevet en fast del af hverdagen.Der skal præsteres på alle planer, hvilket giver stress, angst og depressioner hos både børn og voksne.

Hvornår siger vi stop? Skal toget bare buldre derudad, mens flere og flere falder af? Alt handler om penge. Værdidebatten er forsvundet. Hvis det er definitionen på et velfærdssamfund, skal vi vist have kigget nærmere på dette begreb.

Det, der foregår bag lukkede døre, i KL og Moderniseringsstyrelsen, burde ikke finde sted i et såkaldt demokratisk samfund. Løgne og usandheder om bestemte faggrupper og spin, der skal give befolkningen en helt forkert opfattelse af, hvad offentligt ansatte præsterer, florerer lystigt i diverse medier.

Mon ikke de fleste danskere har et indblik i, hvordan der er skåret ind til benet over en bred kam i hele det offentlige system.

Vi kender vist alle til, at der er én pædagog til rigtigt mange børn, sosuassistenter, der skal sørge for alt for mange ældre og syge og til en elendig løn, sygeplejersker, jordemødre og læger, der skal løbe meget stærkt og samtidig dokumentere, og som mangler tid til omsorg for de mennesker, de har ansvar for.

Lærere, der skal stå med flere klasser på én gang, og som mangler tid til at forberede undervisningen, som skal være spændende, kreativ og udfordrende. Psykisk syge, der skal vente på at komme i behandling og får det endnu dårligere imens. Ja, eksemplerne er utallige.

Vi er et samfund i vækst. Vi må have råd til at behandle hinanden ordentligt. Hvad betyder penge til udenlandsrejser, dyre boliger, nye biler, møbler med videre, hvis vi løber så stærkt, at vi ikke kan holde til det i længden?

Tænk, hvis vi turde sige stop til vores politikere og sende et signal om, at vi er på helt forkert kurs. Vi vil nok alle gerne have, at der bliver taget hånd om vores børn, syge og ældre på en ordentlig måde. Vi kommer alle i kontakt med det offentlige system på et tidspunkt, uanset om vi er offentligt eller privat ansatte. Det bør et fælles ønske og ansvar. Stop toget nu.