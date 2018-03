Nu kommer den snart, påsken. Den første forårsferie, hvor vejret forhåbentligt bliver godt, så vi kan komme ud at se alt det, der spirer frem. Sammen med påsken kommer også Den Fynske Forårsudstilling. Som kunstelsker er det en særlig begivenhed, jeg glæder mig til i løbet af vinteren. Jeg har været medlem ca. 10 år - ingenting i mod en forening, der startede tilbage i 1929.

Jeg har fulgt kunstnerne gennem årene, og jeg glæder mig til at se, hvad der er blevet malet, trykt, ridset og hugget af de fynske kunstnere. De sidste par år har de udstillet i SAK's lyse lokaler i kunstbygningen i Svendborg, og det samme sker i år. Jeg glæder mig til at gå rundt mellem værkerne og se malerierne og skulpturerne.

Det, der kendetegner kunstnerne, er, at de alle skaber værker med stor indføling og med en meget høj kvalitet. Her er sanseindtryk nøje bearbejdet og omsat til værker fra kunstnere, der kan deres fag. De fleste i kunstnergruppen har udstillet sammen gennem mange år. Og når man går rundt og kigger, er det sjovt, at man kan genkende kunstnerens stil og også se en udvikling.

For mig føles det lidt som at mødes med en fjern del af familien. Man kender de gamle historier, men der kommer også nye til.

Men det at være medlem af foreningen handler ikke kun om at se på kunstværkerne en gang om året. Det er en helstøbt oplevelse, der starter før påske, hvor årets katalog bliver udsendt. Og det er et særligt katalog, for det er formet som en digtsamling med illustrationer af de udstillende kunstnere.

I år er det med uddrag af "Sommerlys og nye digte" af Christel Wiinblad. Tegninger, akvarellerne, tryk og fotos passer fint sammen med de følsomme digte fyldt med farver.

Der er flere ting endnu, der hører med til oplevelsen. For musikken hører også med. Og til min store glæde har jeg læst, at Morten Øberg og Morten Nordal igen vil glæde os med deres musik. At sidde der midt i kunsten og hører musikken strømme fra disse to dygtige musikere er noget helt særligt.

Jeg glæder mig til igen at opleve Den Fynske Forårsudstilling, der starter 10.marts, og jeg kan kun opfordre andre kunstelskere til at komme og opleve den.