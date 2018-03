OK18. Karakterræs og skolepres gør børn syge

Børn hældes ud i konkurrencestaten på samlebånd, men de bliver syge af det. Tænketanken Cevea har for nylig i en analyse konstateret, at antallet af patienter i børne- og ungepsykiatrien i perioden 2009-2016 er steget med 62,6 procent.

I artiklen kan jeg læse, at det foreslås, at lærere og pædagoger skal uddannes i at se advarselstegnene hos børnene, så de kan hjælpe dem. Da jeg læste det, tænkte jeg, at dét, analysen peger på, er en logisk konsekvens af den samfundsudvikling, som OK18 konflikten i øjeblikket kaster lys på, og at løsningen på problemet skal findes lige præcis der.

Med regeringen som dukkefører er Sophie Løhde i skrivende stund ved at ofre den danske model på konkurrencestatens alter, og netop karakterræs og skolepres nævnes i artiklen som en vigtig årsag til det stigende patienttal.

Thorning-regeringen startede i 2013 med at trække tænderne ud på den danske model (Lærernes lockout), og Sophie Løhde forsøger nu at gøre arbejdet færdigt, ved endegyldigt at hugge hovedet af den.

På væggen i mit hjem hænger der billeder af mine to børn. Når jeg kigger på dem, får jeg en mærkelig udefinerbar fornemmelse i kroppen. Det er blanding af en uendelig lykkefølelse og den største angst. De er mit et og alt, og jeg ved, at de hver i sær er meget forskellige.

De ser ikke ens ud, og det er de heller ikke. De kan nemlig forskellige ting, og de skal påvirkes forskelligt for at blive helstøbte voksne, der kan klare sig selv. Mens jeg sidder og kigger på billederne af dem, ser jeg også helt tydeligt det store ansvar, jeg har for deres barndom, og samtidigt indser jeg pludseligt, at et liv er relativt kort.

Som offentligt ansat lærer møder jeg dagligt børn og unge i mit arbejde, og jeg behøver ikke en ny uddannelse for at se de børn og unge, der mistrives. Det jeg behøver er en arbejdstidsaftale, der muliggør, at jeg når at se dem alle og samtidigt får gennemført den symptombehandling, der efterspørges.

Jeg så problemet begynde i 2014 og kan konstatere, at det kun er blevet værre. Årsagen skal helt klart findes i den standardisering, som i øjeblikket lægges ned over hele den offentlige sektor.

Standardisering betyder meget kort fortalt, at man formulerer og bruger systematiske regler for at udvikle et ensartet og billigt produkt. Det er på den måde, man typisk driver en fabrik. I mit standardiserede arbejde, er det så andres børn, der tænkes at være produktet.

I den danske folkeskole er statsstøttede digitaliserede undervisningssystemer, og nationale tests blevet udpeget som det, der skal undervises i. Kommunerne har suppleret med at diktere måden, det skal gøres på - "læringsmålstyret undervisning" - og staten kontrollerer mit arbejde via nationale tests, fra børnene er helt små.

For at fuldende katastrofen har man så i 2013 også indført verdens længste skoledag. Børnene tilbringer altså det meste af deres vågne tid i en institution væk fra deres forældre, på den billigste måde. Og hvis lille Lise ikke består, jamen så må hun vel gå om eller gå til. Det er derfor, så mange har det svært.

Jeg vil på det kraftigste opfordre regeringen til, at børn behandles ordentligt, og ikke indgår i konkurrencestatens udfoldelse på det niveau, som de gør nu. De bliver syge af det. Hvis ikke det er begrundelse nok, så kan jeg orientere om, at pædagoger og lærere er billigere i drift end en psykiater.