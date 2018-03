- Vi ville egentlig have haft den i 2019, men den skal på turne. Så er der lukket, og du kan ikke få rettigheder til den, forklarer formand for Frøbjerg Festspil Knud Møller, der lige som alle andre må vente halvandet år med at kunne synge med på "Midt om natten", "Susan Himmelblå", "Haveje" og "Papirsklip", mens de bliver fremført på scenen på toppen af Frøbjerg Bavnehøj.

Frøbjerg Festspil Frøbjerg Festspil sætter hvert år i august en musicalforestilling op på Frøbjerg Bavnehøj. For at kunne sætte en forestilling op skal man have rettigheden til den. Det skal man, for at den samme forestilling ikke bliver vist flere steder samme sommer.I de senere har Frøbjerg Festspil spillet: 2010: Skønheden og udyret 2011: De tre musketerer 2012: Sound of Music 2013: Baronessen fra benzintanken 2014: Matador 2015: Byens bedste horehus 2016: Den eneste ene 2017: Sommer i Tyrol 2018: Saturday Night Fever 2019: ? 2020: Midt om natten

Fra 9. august i år vil der også være særdeles velkendt musik - dog i en anden genre - på højen, når Frøbjerg Festspil inviterer til "Saturday Night Fever".

Men hvad der bydes på i 2019 er stadig uvist. Også fordi Frøbjerg Festspil kæmper med at få økonomien til at hænge sammen. Blandt andet fordi det har knebet med at få publikum til forestillingerne.

Sommerens opsætning af "Sommer i Tyrol" blev en særdeles våd omgang, og i de senere år har Frøbjerg Festspil prøvet kræfter med mindre kendte og mindre folkekære forestillinger.

- I de senere år har man valgt at tage nogle forestillinger, som var et sats og ikke så kendte. Er det noget, i tænker over, at nu skal I vælge noget mere sikkert?

- Det er en af de virkeligt svære ting. Som formand er jeg med i et programudvalg, og der er meget snak om, hvor vi skal hen. Hvad er det sikre i det her? Jeg kunne personligt godt tænke mig, at vi kunne skifte lidt. Sidste år spillede vi "Sommer i Tyrol", og det gjorde vi også i 2010. Nu eksperimenterer vi lidt med "Saturday Night Fever", og det er enormt spændende, hvordan den kører hjem. Så vi vælger noget sikkert i 2020, og så rumsterer det stadig, hvad det er, vi skal finde på i 2019, siger Knud Møller og fortæller, at arbejdet med at finde forestillingen til 2019 er i fuld gang.

- I foreningen er der uenighed om, hvad vi skal sætte op. Jeg bliver jævnligt kontaktet af nogle, der mener, at vi skal have fat i Morten Korch igen, hvor jeg tænker, at det aldrig vil gå. Så hvor er det lige, at vi ligger? Den er svær. Jeg tror meget på den i år og på "Midt om natten". Det er et godt stykke, der nok skal trække publikum. Så er jeg mere usikker på, hvad vi laver i 2019.

- Men det skal vi have fundet ud af, for vi plejer at melde det ud i god tid. Så det arbejder vi med, siger Knud Møller.