Trompetist Alan Mifsud Sommer tog for 10 år siden turen fra Odense til Berlin for at leve af musikken. Og han har ingen planer om at komme tilbage.

Selv på Berlins små steder med döner kebab kan man ind imellem opleve levende musik, fortæller Alan Mifsud Sommer, da vi går hen ad Uranienburger Strasse i hjertet er Berlin. Radiotårnet står over byen mod en klar forårshimmel, og vi stopper, så jeg kan tage et billede af musikeren i hans kvarter. Han bor lige rundt om hjørnet, så han er hjemmevant og kan på den korte tur i solskinsvejret fortælle, hvor musikken spiller. “ I Berlin er der bare mere musik. Du kan lave en fløjte og sav-koncert, og så er der et publikum. Det er helt anderledes end i Danmark Alan Mifsud Sommer, trompetist Alan Mifsud Sommer er musiker, nærmere betegnet trompetist, og for 10 år førte musikken ham fra Odense til Berlin. Tre år forinden havde han for alvor stiftet bekendtskab med byens kulturliv, da han under sin uddannelse på Syddansk Musikkonservatoruim i Odense tog et fordybelsesår, først i Havana og siden Berlin. På det år åbnede en masse muligheder sig for ham, og i Tyslands hovedstad blev han introduceret for en masse genrer og en række forskellige publikummer. - I Berlin er der bare mere musik. Du kan lave en fløjte og sav-koncert, og så er der et publikum. Det er helt anderledes end i Danmark, siger Alan Mifsud Sommer.

På caféen, hvor interviewet finder sted, skiller musikeren sig ud. I konteksten er han ualmindeligt overdressed, som han selv udtrykker det, og han er da også den eneste på stedet den eftermiddag, der er iført sort jakkesæt, hvid skjorte og sort slips. Men han er en travl mand og skal direkte videre til en koncert, og så må det være sådan. Først på den tredje café, vi er gået forbi, finder vi et sted at sidde ned. De mange kaffesteder har travlt, for her mødes man ude. Det bed Alan Mifsud Sommer mærke i, da han først kom til Berlin. - I Berlin kommer man afsted hjemmefra, og man oplever også musikken live, ikke på tv. Man mødes ude på caféer, og på den måde er der en helt anden mentalitet, siger han og tager en slurk af sit store kaffekrus. Men det er ikke kun det, der er anderledes. Musikalsk oplever Alan Mifsud Sommer en meget stor forskel på Berlin og Odense, hvor han er født. - Det er, som om der er meget mainstream-musik i Danmark. I Tyskland spiller man ikke bare et cover, man gør det til sit eget, siger han.

Strategiens udfordringer

I 2008 begyndte den fynske trompetist som musikskolelærer, da han først kom til Berlin. Her underviste han på en tysk musikskole, og mens han førte børnene ind i musikkens verden, lærte de ham sproget. - Jeg lærte tysk sammen med børnene, og jeg har aldrig fået undervisning. Min måde var mere streetwise. På det tidspunkt var han, så vidt han ved, den eneste fra konservatoriet, der tog til Berlin for at leve af musikken. Efterfølgende er der kommet flere danskere til, men han oplever ikke, at der er et egentlig netværk blandt danske kunstnere. - Fordi jeg havde været i Cuba, talte jeg spansk, så jeg hang ud med mange latinamerikanere i en international musikkultur, siger han. Manglen på danske kontakter stod ikke i vejen for, at han fik skabt en base og udviklet sig som musiker. Han gik fra at spille for en løn, der bestod i adgang til fri bar, til at etablere sig som musiker og spille med blandt andre Johnny Logan og Natasha og Daniel Bedingfield.

Berlin er særlig

Initiativet til mere kulturudveksling mellem Danmark og Tyskland er en god idé, mener den fynske kunstner, der er bosat i Berlin. - Men det kan måske blive svært at følge ordentligt til dørs. Det handler om at vise tyskerne noget dansk, ikke kun på de nordiske ambassaders fælleshus, men også mere decentralt. Kulturudvekslingen skal også foregå i mindre kulturhuse uden for metropolerne, tilføjer han. Derfor mener han, det er en god idé, at Danmark og Tyskland nu også vil arbejde på, at kulturudvekslingen netop også skal foregå uden for hovedstæderne. Men det kan være svært, for kulturlivet i resten af Tyskland adskiller sig meget fra det i Berlin. - Men selv er jeg glad for Berlin. De muligheder, jeg har her, har man ikke i Danmark. Musikerne i Berlin er en dynamik flok, og der er et højt kulturelt niveau, siger han.

Den gode smag og tanker om hjem