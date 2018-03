Shell Raffinaderiet brugte i 2014 omkring 50 mio. kroner på at rense de to store spildevandsbassiner for slam for at stoppe lugtgener fra raffinaderiet på Egeskovvej. Siden har Shell holdt nøje øje med slammængderne, og det er nu tid for den rutinemæssige tømning. Slammet suges op, bliver presset og læsset i containere, som kører tørstoffet til Holland. Det hele foregår i lukkede systemer og burde ikke udløse lugtgener, oplyser Shell. Arkivfoto: Shell