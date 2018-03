- Hvis vi ikke var kommet frem til et forlig, var alternativet jo en voldgift. Det kan i sig selv blive en meget langvarig og bekostelig affære. Derudover var der jo ikke nogen garanti for, at vi ville vinde, selvom vi har talt med et hav af jurister, der mente, at vi havde en god sag. Så når vi lægger tid, penge og risikoen for at tabe sammen, så har vi set et kompromis som den rigtige løsning. På den måde kan vi også komme videre sammen med kommunen, siger Ole Bang Nielsen.

Mens Odense Kommune tidligere har vurderet, at det formentligt var ulovligt at forlænge et årligt tilskud til Arena Fyn på 1,7 millioner kroner, har man hos Odense Sport & Event hele tiden ment, at kommunen var forpligtet til at betale tilskuddet i hele aftalens 20-årige periode, hvis der ikke var balance i økonomien bag arenaen.

Odense Kommune har fortsat mulighed for at bruge Arena Fyn gratis til og med 2027.

Som en del af forliget har parterne aftalt, at kommunen fremadrettet skal betale for de ydelser, som Odense Sport & Event leverer i forbindelse med kommunale arrangementer. Det er ikke sket tidligere, siger Ole Bang Nielsen.

- Den gamle aftale om kommunens brugsret til arenaen står ved magt. Tidligere har det bare været sådan, at vi har leveret projektstyring, planlægning, opstilling og nedtagning uden at tage betaling for det. Det gør vi så nu, hvor vi ikke længere får kommunalt tilskud. Kommunen kan altså bruge arenaen uden beregning, men hvis man vil gøre brug af vores ekspertise, vil det komme til at koste noget.

Ole Bang Nielsen er ikke bekymret for økonomien bag arenaen, men erkender, at man er afhængig af de arrangementer og events, som kommunen formår at tiltrække.

- Det afhænger helt af, hvor mange aktiviteter som kommunen kommer med, og hvor meget de i den forbindelse vil bruge os. Der kan være år, hvor der er en hel masse og år, hvor der ikke er ret meget. I 2017 har der ikke været så meget - nok også på grund af den diskussion vi har haft med kommunen.

Håber du på, at kommunens betalinger for jeres ydelser kommer op at ligge på samme niveau, som det tilskud fra kommunen som I nu ikke længere vil få?

- Jeg håber da på, at det bliver endnu større. Det vil jo være et udtryk for, at kommunen kommer til at bruge arenaen rigtigt meget. Men det kan da godt være, at vi ikke kommer op at ligge på de 1,7 millioner kroner, som vi tidligere har modtaget i tilskud. Det er der så ikke noget at gøre ved, siger Ole Bang Nielsen.