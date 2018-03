Replik: En replik til professor Steen Hildebrandt. Økonomi er et værktøj til at træffe fornuftige beslutninger, også i miljøspørgsmål.

Bjørn Lomborg havde ret i, at vi må vælge, hvor ressourcerne sættes ind med bedst resultat. Hvor meget vil vi f.eks. sætte ind på at fjerne plastikøerne i verdenshavene? I kroner og ører? Og hvor skal pengene til oprydning komme fra? Ejendomsmæglere arbejder med begrebet "herlighedsværdi". Politikere på alle planer bliver nødt til at sætte kroner og ører (eller euro) på herlighedsværdien af rent vand og ren luft.

Jo, økonomi er nødvendig for at kunne opnå de ønskede resultater. Også over for global opvarmning og nattergalesang.