Han var det rette sted på det rette tidspunkt.

Sådan beskriver Tage Frandsen, der torsdag den 15. marts fylder 70 år, sit møde i 1982 med daværende fotomodel Lotte Heise, der sparkede hans karriere som frisør for de kendte i gang.

Der gik ikke længe, inden blandt andre Janni Spies, Dorthe Kollo og Jan Hertz satte sig i stolen foran ham.

Selv om frisør Tage Frandsen fylder 70 år, er der stadig gang i saksen. Han elsker sit job, og det har altid ligget i kortene, at han skulle være frisør.

Bare fire år gammel sad Tage Frandsen og flettede sin bedstemors lange hår. 10 år senere kvittede han skolen efter at være faldet over et opslag i avisen om en læreplads hos en frisør.

- Jeg fik et halvt år fri fra skolen, hvor jeg skulle vise mine bedsteforældre, at jeg kunne klare det. Det gjorde jeg, og jeg har klaret det lige siden. Mit arbejde er mit liv, og jeg elsker det, siger han.

Der blev dog sat en brat stopper for arbejdet, da Tage Frandsen i begyndelsen af sine 60'ere fik slemme åreforkalkninger. Det er blevet til ballonudvidelser i blodårerne omkring hjertet samt en bypassoperation i det venstre ben.

- Jeg har det godt i dag, men mit ben driller mig stadig. Jeg har en støttestrømpe, som jeg skal have på hver dag, men ellers så fungerer jeg, siger han.

Ud over at have sat sine spor i det venstre ben fik sygdomsforløbet også Tage Frandsen til at skære ned på ansvar og klippetider, da han sidste år solgte sin salon.

- Jeg ledte i to år efter den rigtige mand til at overtage salonen. Frisør Peter Aagaard er den perfekte, og vi svinger fantastisk sammen. Han kører den fuldstændig i min ånd, så det er jo fantastisk at slutte på den måde.

Tage Frandsen har bevaret en stol i salonen, så han stadig kan klippe sine faste kunder. Hvornår han endeligt lægger saksen fra sig, kan han ikke sige.

Tage Frandsen har en datter på 50 år. De seneste 38 år har han boet sammen med sin kæreste, Karsten Bjørn. (Ritzau)