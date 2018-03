I fem år har Ærø Kommune og Miljøstyrelsen forsøgt at nå til enighed om størrelsen på de områder rundt om øens vandboringer, der skal beskytte grundvandet. På Ærø har politikerne også svært ved at blive enige om størrelsen på de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder, BNBO'er, men de er dog enige om, at det er så teknisk, at det er svært at argumentere for det ene eller andet.