Torsdag den 15. marts fylder Anna Castberg 70 år.

Opgaven var at finde en usædvanlig leder til et usædvanligt museum, da det kommende museum Arken på Københavns sydegn i slutningen af 1993 jagtede et ansigt udadtil.

Og derfor skilte den ret ukendte danske kvinde fra London med det fornemme cv sig ud fra de øvrige i ansøgningsbunken. Den aristokratisk udseende kvinde blev ansat, men kort efter åbningen i 1996 måtte hun forlade stillingen. Det viste sig, at hendes cv var fri fantasi. Ansættelsesudvalget havde glemt at tjekke, om det flotte cv med oplysninger om blandt andet magistergrader i kunsthistorie og æstetik fra anerkendte universiteter som Sorbonne i Paris og Courtauld i London havde rod i virkeligheden. Det havde det ikke.

Anna Castbergs egen kommentar lød til Politiken: - Det må vel være kvalifikationerne, der tæller. Jeg ser sådan på det, at jeg i min ansøgning til Københavns Amt romantiserede visse af mine eksamener. Mere vil jeg ikke sige om den sag. Men det var selvfølgelig dumt. Utroligt dumt.

Og så forsvandt Anna Castberg igen fra offentligheden, lige så hurtigt hun var dukket op. Senere har hun kun ved få lejligheder ytret sig offentligt.

Hun flyttede tilbage til London med sine to børn. Senest har hun ernæret sig som psykoterapeut i en by sydvest for London.

Det er også sparsomt med oplysninger om Anna Castberg, før hun som 45-årig dukkede op på Arken.

Ifølge Folkeregistret blev hun født i Merløse ved Holbæk under navnet Leslie Ann Castberg. Det står også fast, at hun som barn flyttede til England med sin mor, der giftede sig med en englænder ved navn Beldam.

Som 17-årig indspillede hun en folkrock-single i England under navnet Leslie Ann Beldamme. (Ritzau)