Andreas Cornelius, som fredag den 16. marts fylder 25 år, nåede at spille 176 kampe og score 61 mål for FCK, hvor han blev en af klubbens mest populære spillere.

Der var ikke mange, som kendte til teenageren Andreas Cornelius, da han fik debut på FC Københavns superligamandskab i april 2012.

Men et halvt år senere var den dengang 19-årige fodboldkomet brudt igennem og endte som en fuldgod erstatning for topscoreren Dame N'Doye, der blev solgt i sommeren 2012. I øjeblikket forsøger Cornelius for anden gang i karrieren at få succes i udlandet, og han kæmper i disse uger indædt for spilletid hos Atalanta i den italienske by Bergamo.

Som blot 19-årig fik Cornelius debut på A-landsholdet, da han i september 2012 blev skiftet ind i Danmarks 0-0-kamp i VM-kvalifikationen mod Tjekkiet. Siden er det blevet til i alt 17 landskampe og fire mål.

I sommeren 2013 købte den walisiske Premier League-klub Cardiff angriberen for en sum, som engelske medier vurderede til at være omkring 75 millioner kroner.

Opholdet i England var ingen succes for Cornelius, som blev hæmmet af en skade, og efter et halvt år røg han retur til FCK. Angiveligt for omkring 25 millioner kroner.

Rusten skulle lige bankes af Cornelius i sit comeback hos københavnerklubben i starten af 2014, men så begyndte den hovedstødsstærke angriber at score mål igen.

En slem ankelskade satte Cornelius ud af spillet i fire måneder i 2015, men det forhindrede ikke Cornelius i at vende stærkt tilbage og komme til udlandet endnu en gang.

Efter et par stabile sæsoner i FCK skiftede Cornelius i sommeren 2017 til Serie A-klubben Atalanta, hvor han stadig slår sine folder og venter på et potentielt gennembrud i skarp konkurrence med klubbens øvrige angribere.

Cornelius har på det seneste spillet fast på landsholdet og forventes at komme med i Danmarks trup til sommerens VM-slutrunde i Rusland. (Ritzau)