Præsidenten for den græske fodboldklub Paok Thessaloniki, Ivan Savvidis, beklager, at han søndag aften invaderede banen med en pistol i lommen i utilfredshed over en kendelse i opgøret mod AEK Athen.

Episoden indtraf i slutningen af kampen, da hjemmeholdet Paok fik et mål underkendt for offside.

- Jeg er meget ked af det, der skete. Jeg havde tydeligvis ingen ret til at gå ind på banen på den måde, siger Ivan Savvidis i en erklæring på klubbens hjemmeside tirsdag.

Savvidis, der er en græsk-russisk forretningsmand med angiveligt tætte forbindelser til den græske regering, har været på flugt, efter der mandag blev udstedt en arrestordre.

Han understreger, at han ikke invaderede banen for at irettesætte dommeren, men for at forhindre vold i at bryde ud.

Allerede mandag blev der truffet en beslutning om at suspendere den bedste græske fodboldrække som følge af episoden.

Siden har Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) fordømt hændelsen og dikteret en suspension af ligaen.

Søndagens kamp blev afbrudt ved stillingen 0-0, lige efter Paok havde haft bolden i mål. I første omgang godkendte dommeren målet, men siden annullerede han det for offside.

De to klubber kæmper om det græske mesterskab, som Paok senest vandt i 1985. AEK's seneste mesterskab blev vundet i 1994.

AEK fører ligaen med 54 point for 24 kampe, mens nummer tre, Paok, for det samme antal kampe har 49 point. Mellem de to har Olympiakos 50 point for 25 kampe.