Lars Broe og Axel Bent Pedersen deltager sammen med andre hjertereddere i hyldestfesten, som foregår 23.marts i København. Her vil det blive afsløret, hvilke, tre redninger, et dommerpanel tildeler prisen.

Glamsbjerg: Lars Broe fra Glamsbjerg er indstillet til Årets Hjerteredder for at have ydet førstehjælp til sin nabo Axel Bent Pedersen.

23. oktober 2016 ringer Axel Bent Pedersen til sin kone, der er hos deres datter i Aars, for at få telefonnummeret på lægevagten, da han i nogen tid har haft trykken for brystet og ondt i venstre arm.

Nedenfor følger datterens beretning.

- Min mor er til fødselsdag ved os i Nordjylland. Min far ringer midt om formiddagen til os og beder min mor om telefonnummeret på vagtlægen, fordi han fra tidlig morgen har haft trykken for brystet og ondt ud i venstre arm. Han får telefonnummer, og de lægger på. To minutter efter ringer jeg 1-1-2 fra min mobiltelefon i Nordjylland. Jeg får dem til at sende en ambulance ud til ham, men får oplyst, at der i hvert fald går mindst 20 minutter, inden den ankommer. Jeg ringer til Lars Broe (nabo red.) og beder ham løbe ned til min far. Lars ankommer og snakker kort med min far, hvorefter min far falder om. Lars starter straks med hjertemassage og holder gang i hans hjerte, frem til ambulancen kommer frem knap 10 minutter efter. Ambulancefolkene sætter en hjertestarter på ham og får ham tilbage til livet.

De oplyser, at min far havde haft hjertestop i cirka fire minutter, inden ambulancen kom, og at min far kun overlevede, fordi Lars var ihærdig og straks begyndte hjertemassage. Redderne mener, at han gav hjertemassage i cirka seks-syv minutter.

Vi skylder Lars alt, og min far ville have været død i dag, hvis ikke det havde været for ham.

Min far har det rigtig godt og har takket være Lars ingen mén. Lægerne oplyste, at hvis Lars ikke havde holdt hjertet i gang, så havde hjernen taget skade i de fire minutter, han havde totalt hjertestop. /EXP