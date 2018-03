Faaborg: Torsdag 15. marts klokken 19.15 går Øhavsmuseet langt tilbage i tiden med et foredrag for alle interesserede i banegårdens lokaler.

Foredraget, som museumsinspektør Nicolai Garhøj Larsen står for, omhandler jernalderens huse. Hvordan byggede man dem, hvordan anvendte man dem og hvordan tænkte man bolig dengang for 1.500 år siden?

Et hus er et hjem. Men for jernalderens mennesker var det også stald, værksted og vævestue. Huset var også fælles sove- og spisesal for hele familien og tjenestefolk. Udgangspunktet er hele Danmark, men foredraget vil inddrage forskellige lokale arkæologiske fund fra museets udgravninger.

Det koster 50 kroner at overvære.

Der er flere tilbud. I påsken har museet omvisning i Arresten hver dag fra og med 27. marts til og med påskelørdag, 31. marts. Det er klokken 11 og gratis, når billetten er betalt. Der er derudover særlige aktiviteter for børn.

Påskedag 1. april er der "På opdagelse i istiden" ved Knold på Horneland. Det er klokken 14-16 med mødested Drejet 1. /EXP