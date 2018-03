Socialdemokraterne og Venstre stemte for at reducere tilbuddet om kørsel til daghjem som et middel til målet om at opnå en besparelse på 900.000 på daghjemområdet. Enhedslisten er lodret uenig i den beslutning og havde hellere set, at man undersøgte mulighen for at tage kørslen hjem, fortæller Malene Rye (E).

- Jeg synes, det her er lidt respektløst. Jeg synes, at vi glemmer, hvad det er, vi byder mennesker. Vi kan godt bruge en million kroner på en erhvervs- og vækststrategi, men vi skal spare 900.000 kr. på kernevelfærden. Det bliver lidt skævt, siger hun og tilføjer, at hun ikke mener, at man reelt skiller visitationen til daghjem og kørsel ad.

- Kan man ikke transportere sig selv, kan man ikke visiteres til fem dage. Det betyder, at hele visitationen falder fra hinanden. Der er ikke længere mulighed for at blive visiteret til fem dage, og der er heller ikke valgfrihed til, hvilke fire dage du gerne vil komme.

Du kan vel godt blive visiteret til fem dage - du kan bare ikke blive kørt til det samme daghjem alle fem dage?

- Ja, det er i princippet rigtigt, men her taler vi jo om mennesker, som man ikke bare kan flytte rundt med, lyder det fra Malene Rye.