Assens: Det tidligere byråds beslutning om at finde besparelser på 900.000 på daghjemsområdet får ikke konsekvenser for daghjemmenes åbningstider. I stedet skal pengene findes ved at reducerer brugernes mulighed for kørsel, således at der fem dage om ugen ikke tilbydes kørsel til et af de i alt fire daghjem i kommunen. Det blev besluttet på det seneste møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Daghjem er et tilbud til borgere, som gerne vil deltage i en hverdag med aktiviteter, samvær, støtte og omsorg.Der findes daghjem i Haarby, Verninge, Assens og Aarup.



I dag er 127 borgere visiteret til daghjem.



Daghjemsophold koster 57 kr. pr. dag, hvilket dækker aktiviteter og kaffe.



Personalegruppen på et daghjem består af ergoterapeuter, pædagoger og social- og sundhedsassistenter.

Udvalget fik forelagt to modeller på mødet: Model et ville omfatte fire lukkedage om ugen på et af de fire daghjem, mens model to, som er den model, Social- og Sundhedsudvalget valgte at sende videre til byrådet, omhandler en reduktion i tilbuddet om kørsel.Ved at vælge model to følger udvalget anbefalingerne i høringssvarene fra Ældrerådet og to MED-udvalg.Charlotte Kjær (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget, er meget tilfreds.- De borgere, som visiteres til daghjem, har brug for at komme på daghjem, så derfor er jeg glad for, at vi ikke som sådan ændrer i tilbuddet, siger hun.Samtidig glæder det Charlotte Kjær, at der i dialogen omkring besparelsen opstod en idé om at skille visitationen til daghjem og kørsel ad - en idé, som er en del af model to.- I mange år har det jo været sådan, at blev man visiteret til daghjem, så blev man også visiteret til kørsel, men da vi gik i dialog omkring det, blev det klart, at 8-10 procent af brugerne godt kan køre selv, så derfor skiller vi tingene ad. Det giver rigtig god mening, at de, der kan køre selv, gør det, og at de, der ikke kan, får tilbudt kørsel, siger hun.