Sletten Skole fik besøg af en tidligere elev, der fortalte eleverne, hvorfor det er vigtigt, at de løber med i Team Rynkeby Skoleløbet fredag før påskeferien.

Nordfyn: Fredag den 23. april er ikke bare den dag, skoleeleverne får påskeferie, det er også dagen, hvor tusindvis af skoleelever skal ud at løbe for at samle penge ind til andre børn, der lider af en lungesygdom.

Skoleleverne deltager i Team Rynkeby Skoleløbet, og på Nordfyn er godt 2200 elever tilmeldt løbet, fremgår det af skoleløbets hjemmeside.

Team Rynkeby Skoleløbet Ifølge Team Rynkebys hjemmeside er følgende nordfynske skoler tilmeldt skoleløbet fredag den 23. marts:Sletten Skole med 900 elever.



Otterup Realskole med 150 elever.



Søndersøskolen, afdeling Nordmark med 220 elever.



Særslev Hårslev Skolen med 300 elever.



Bogense Skole med 685 elever.



Pengene fra sponsorløbet går til Børnelungefonden. Sidste års løb gav 10,4 millioner kroner til fonden.

Den skole, der stiller med det største antal løbere, cirka 900, er Sletten Skole, og forleden fik eleverne på alle skolens afdelinger et helt særligt indblik i, hvad Team Rynkeby er, hvorfor det er vigtigt, at de løber med, og hvad de indsamlede penge går til.

Sletten Skole havde nemlig besøg af en tidligere elev, Mikkel Tholstrup, der gennem sit firma, Dahlqvist Kommunikation, er kommunikationsansvarlig for Team Rynkeby og dermed også for skoleløbet, der i år afvikles for femte gang. Denne gang med 211.000 tilmeldte elever fra 740 skoler i Danmark, Sverige, Norge og Finland.

Skoleløbet er et sponsorløb, hvor eleverne på forhånd laver aftale med en eller flere sponsorer, der lover at betale et beløb pr. løbet kilometer eller omgang.

- Beløbets størrelse er ikke vigtig. Her handler det om "mange bække små", og børnene må også gerne løbe med, selv om de ikke har sponsorer, understreger Gitte Kingo, der står for arrangementet på Sletten Skole.