Vestfyns Biavlerforening holder kursus for begyndere over fem aftener i foråret på Aarupskolen.

Aarup: Friske jordbær med nyslynget honning og friskbagt brød med honning fra egen bistade?

Vestfyns Biavlerforening slår et slag for biavlen med et kursus for nybegyndere udi bier og honning. Kurset på Aarupskolen begynder tirsdag 3.april kl. 19.

Pasning af bier er ifølge foreningen en lærerig hobby, hvor man dels får indblik i biernes spændende liv, dels kan høste honning. En hobby, der ikke kræver meget udstyr og kan dyrkes hjemme i haven.

- Et kursus i biavl er dog en god ide, før man starter. Det giver den nødvendige viden om biernes adfærd, og om hvordan man passer dem, fremhæver Ole Grønbæk, der er formand for Vestfyns Biavlerforening.

Kurset er en blanding af teori og praksis. Det finder sted i teorilokalet og i foreningens skolebigård, der er placeret på Nørregaard Økologi ved Ørsbjerg. Her får deltagerne mulighed for at arbejde med bierne gennem hele sæsonen sammen med erfarne biavlere.

Prisen er 400 kroner for fem aftener. Flere oplysninger kan ses på vestfynsbiavlerforening.dk./EXP