Formand for Svendborg Lokalliste stiller efter det skuffende valgresultat forslag om, at foreningen bag listen opløses.

Formand for foreningen bag den politiske liste, Bente Lunnemann Hansen, stiller en generalforsamling mandag den 19. marts forslag om, at foreningen opløses. I en indkaldelse til medlemmerne står der:

Svendborg: Svendborg Lokalliste røg ved valget i november ud af byrådet med et brag , og nu er listen på vej til at lukke og slukke.

Svendborg Lokalliste fik ved valget i november mere end halveret sit stemmetal, og det er det resultat, der har fået Bente Lunnemann Hansen til at drage den drastiske konsekvens.

Hun skriver i mailen til medlemmerne, at det enlige byrådsmedlem Finn Olsen har arbejdet ihærdigt, at listen har ført en god, sober og ærlig valgkamp, og at man havde de bedst mulige forudsætninger for et godt valg.

Alligevel gik listen fra 917 stemmer ved valget i 2013 til 439 ved valget i november.

"Jeg tror ikke, at det med de nuværende forudsætninger og vilkår kan gøres bedre fremover", skriver Bente Lunnemann Hansen i sin begrundelse for forslaget om at opløse foreningen.

Finn Olsen understreger, at han nu vil lytte til medlemmerne på generalforsamlingen, men han lægger ikke skjul på, at han også er skeptisk.

- Vi havde en fantastisk valgkamp, nogle gode sager og fik masser af positive tilkendegivelser, men vi manglede de borgere, der skulle stemme på os. Det blev et præsidentvalg mellem rød og blå, og der blev de små klemt, og nu bliver vi nødt til at spørge om selv, om der er behov for en lokalliste, siger Finn Olsen.