Kloden rundt

Rusland: Putin-familien har før været tæt på magtens tinde i Kreml. Vladimir Putin, Ruslands præsident, siger i en video, der er lagt på internettet, at hans farfar var kok for både Vladimir Lenin og Joseph Stalin. Lenin blev sovjetleder efter revolutionen i 1917, mens Stalin, som gennemførte store udrensninger, var leder fra 1922 til 1953. Videofilmen varer ifølge Reuters to timer. Vladimir Putin siger, at Spiridon Putin var et "værdsat" medlem af Stalins stab. - Han var kok for Lenin og senere for Stalin på en af datjaerne i Moskva-området, siger præsident Putin. En datja er en fritidsbolig. Ifølge filmen fortsatte Spiridon Putin med at lave mad til det sovjetiske establishment frem til sin død i 1965. (ritzau)