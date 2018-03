Michael Gravesen, koncernchef for Opvækst og Læring i Faaborg-Midtfyn Kommune, forklarer her, hvorfor det er en god idé, at alle børnehavebørn skal i forårs-sfo 1. april, uanset hvor de bagefter skal gå i skole.

Hvorfor kan Amalie ikke bare fortsætte på Kaptajngården de sidste tre måneder?

- Det er kommunens politik, at alle børnehavebørn indgår i forårs-sfo for at understøtte en god og glidende overgang mellem børnehave og skole. Og det giver rigtig god mening for langt de fleste børn, som netop fortsætter i den lokale skole. I forårs-sfo'en er der ikke kun voksne fra skolen, men også pædagoger fra børnehaven, så børnene er trygge og har faste holdepunkter.

Intentionerne i forårs-sfo om, at børnene så kan være sammen med de kommende klassekammerater i dagtimerne bliver jo ikke opfyldt hos Amalie, da hun intet får med Pontoppidanskolen at gøre. Så det giver vel ikke så meget mening for hende, at hun skal følge med til Pontoppidanskolen i tre måneder?

- Der er få eksempler, hvor forældrene har valgt en anden skole end den, hvor barnet skal i forårs-sfo. I så fald kan forårs-sfo'en muligvis føles som overflødig, men det er værd at huske på, børnene i forårs-sfo'en hele tiden er sammen med pædagoger, som de kender fra deres børnehave. Og ved at komme med i forårs-sfo vil barnet også fortsætte med at være sammen med de jævnaldrende børn, som barnet kender fra børnehaven.

Familien har hele tiden fået at vide, at det ikke var noget problem, at Amalie kunne fortsætte på Kaptajngården de sidste tre måneder. Så sent som før jul spurgte familien igen, inden Karen Møller stoppede som leder på Kaptajngården. Her fik de igen at vide, at det var i orden. Burde man så ikke gøre en undtagelse nu og sige, at familien muligvis er blevet fejlinformeret, men at ikke det skal komme familien - og pigen - til last?

- Det er naturligvis beklageligt, at forældrene tidligere har fået andre oplysninger.

Synes du, at I varetager barnets tarv på denne her måde?

- Helt generelt mener jeg, at der er en høj faglig og pædagogisk kvalitet i vores børn- og ungetilbud. Det er særligt på baggrund af de mange engagerede og professionelle medarbejdere i vores børnehaver og skoler. Desuden er der generelt opmærksomhed på, at børnene i forårs-sfo som udgangspunkt følges med deres kammerater fra børnehaven og har trygge voksne fra børnehaven omkring sig i forårs-sfo'en. Dette er, som nævnt, en mere glidende overgang fra børnehave til skole end tidligere, hvor alle børn skiftede direkte fra børnehave til skole efter sommerferien.