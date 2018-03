Femårige Amalie er kommet i klemme i systemet. Hun går i børnehave i Vester Hæsinge og skal nu flyttes tre måneder til forårs-sfo på Pontoppidanskolen i Brobyværk, inden hun skal starte i skole i Ebberup efter sommerferien. Forældrene er frusterede over, at systemet åbenbart er vigtigere end barnets tarv.

Vester Hæsinge: Amalie er fem år. Hun går i børnehave på Kaptajngården i Vester Hæsinge. Efter sommerferien skal hun starte i skole - på Ebberup Skole. Så nu skal hun vel bare nyde de sidste måneder af sit børnehaveliv i trygge og vante rammer på Kaptajngården, hvor hun er rigtig glad for at være. Men nej. Så enkelt er det ikke. Lige om lidt - 1. april - skal hun flyttes til Pontoppidanskolen i Brobyværk, hvor hun skal gå de sidste tre måneder. Fordi Faaborg-Midtfyn Kommune har indført en førskole-ordning, en såkaldt forårs-sfo, som betyder, at alle kommende skolebørn slutter tre måneder tidligere i deres børnehave og i stedet tyvstarter i sfo'en på deres kommende skole. 24 børn fra Kaptajngården skal videre I alt 24 børn fra Kaptajngården skal 1. april videre i forårs-sfo. Heraf skal tre børn efter sommerferien starte i skole i en anden kommune, hvor de ikke har forårs-sfo.



22 af børnene skal i forårs-sfo på Pontoppidanskolen. Et barn skal starte på en anden skole i Faaborg-Midtfyn Kommune. Og så er der ét barn - femårige Amalie, som optræder her i historien - hvor forældrene endnu ikke har besluttet, om de vil lade hende gå de tre måneder i forårs-sfo på Pontoppidanskolen, eller om de vil flytte hende til børnehaven i Ebberup, hvor hun skal starte i skole til august. Og så er det fuldstændig ligegyldigt, at Amalie intet skal have med Pontoppidanskolen at gøre i fremtiden. Reglerne skal følges. Og hun kan ikke bare flytte til skolen i Ebberup allerede nu, for i Assens Kommune har de ikke sådan en forårs-sfo. Så nu får hun lagt et ekstra skift ind - oven i det skift fra børnehave til skole, som i forvejen kan være svært og hårdt for et femårigt barn. Oprindelig boede Amalie med sin familie i Brobyværk. Men for et år siden flyttede de til Strærup ved Haarby. Derfor skal hun gå på Ebberup Skole, hvor storebror Oliver på 10 år allerede går. I stedet for at flytte Amalie til børnehaven i Ebberup dengang, valgte forældrene, Camilla og Christian Mogensen, at hun skulle blive på Kaptajngården. Så hun kun skulle skifte én gang.

Forældrene: En principsag

Selv er Amalie forvirret og forstår ikke helt, hvad der skal ske. Hendes forældre kan slet ikke se meningen med det hele. De synes, det er meget firkantet. - Det virker som om, det er blevet en principsag for Faaborg-Midtfyn Kommune. Da vi flyttede for et år siden, spurgte vi i børnehaven, om Amalie godt kunne blive. Selvfølgelig kunne hun det. Det var ikke noget problem, lød meldingen dengang. Og lige her inden jul spurgte vi igen, fordi vi gerne ville være helt sikre, inden den daværende leder, Karen Møller, stoppede. Da var det stadig i orden. Og så får vi her efter nytår pludselig at vide, at det alligevel ikke kan lade sig gøre, fortæller Camilla Mogensen. - Det handler jo ikke om, at Faaborg-Midtfyn Kommune sparer penge på den måde. Fordi vi bor i Assens Kommune, betaler vi børnehavepenge til Assens, og så bliver det bagefter afregnet med Faaborg-Midtfyn. Men Assens Kommune er ligeglad med, hvor hun bliver passet. Så det er bare blevet en principsag for Faaborg-Midtfyn Kommune, siger Christian Mogensen. - Tidligere har det åbenbart godt kunnet lade sig gøre, men nu er de så holdt op med at gøre undtagelser, tilføjer han.

Snak med koncernchef

Christian Mogensen har fornylig haft en snak med Michael Gravesen, koncernchef for Opvækst og Læring i Faaborg-Midtfyn Kommune, om sagen. Men det flyttede ikke noget. - Jeg kan virkelig ikke forstå, hvis han kan mene, at han varetager barnets tarv på den måde. Og når det ikke handler om penge, er det kun et spørgsmål om principper, mener Camilla. - Og det er jo ikke, fordi der er overbelægning på Kaptajngården. Og slet ikke når en flok børn 1. april flytter til Brobyværk, tilføjer hun. Familien har endnu ikke helt besluttet, hvad de gør 1. april. - Hvis vi havde vidst alt det her, kunne vi jo have flyttet hende til børnehaven i Ebberup, dengang vi flyttede. Nu kan det godt være, vi ender med at gøre det alligevel. Så skal hun ganske vist møde nogle helt nye børn, som hun ikke kender, men det vil trods alt være nogle af de børn, hun skal gå i skole med bagefter, siger Camilla.

Tre børn i samme båd