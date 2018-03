Debat: Børnene, de syge og ældre

Synspunkt: Vi står ved en skillevej - vil vi velfærden og en videreførelse af velfærdssamfundet eller ej?

Kære fynske og langelandske lokal- og regionspolitikere samt folketingsmedlemmer- og kandidater (ja, faktisk alle danske nuværende og kommende politikere), hvis vi vælgere fortsat skal bevare troen på, at I vil prioritere velfærden, så er det nu, at I skal vise os det.

Vi har netop haft kommunal- og regionsrådsvalg. Her var vi mange vælgere, der satte vores kryds ved henholdsvis de partier og politikere, som vi anså som troværdige og handlekraftige i forhold til ikke kun at bevare, men i lige så høj grad udbygge vores fælles velfærd. I skal nu vise os, at vi ikke gjorde det forgæves.

I øjeblikket er vi vidner til en voldsom eskalering af overenskomstforhandlingerne på hele det offentlige område. Statens, regionernes og kommunernes forhandlere har varslet lockout for cirka 440.000 offentligt ansatte.

Michael Ziegler (K) siger på fjernsyn og i radioen, samt skriver på de sociale medier, at lønstigninger til de offentligt ansatte vil betyde fyringer. Det klinger utrolig hult, når Michael Ziegler selv, og hans borgmesterkolleger lige har fået store lønstigninger, og når direktørerne på direktionsgangene får diverse fratrædelsesgodtgørelser m.m.

Innovationsminister Sophie Løhde (V) siger ligesom Michael Ziegler i medierne, at vi offentligt ansatte kræver og kræver, men hvis man som Sophie Løhde har været folketingsmedlem i et år, så udløser det livslang politikerpension. Politikernes startpension er på 79.142 kroner om året. Denne sats forhøjes, alt efter hvor længe man har siddet i Folketinget. Hvis man har været i Folketinget i 20 år eller mere, så er beløbet 347.008 kroner om året.

Det er ligeledes værd at bemærke, at politikerpensionen bliver udbetalt, selvom personen stadig arbejder og får løn, eller vedkommende modtager andre pensioner ved siden af.

Folketingspolitikeren får sin livslange pension udbetalt fra vedkommende når efterlønsalderen som 60-årig. Den almindelige lønmodtager skal vente med at få sin pension udbetalt, til vedkommende bliver folkepensionist. Derudover har de folketingsmedlemmer, som har bopæl langt væk fra Christiansborg, for eksempel de politikere som er bosat på Fyn eller i Jylland, ret til en særlig skattefri boliggodtgørelse på maksimalt 8813,50 kroner pr. måned. Hvis et folketingsmedlem ryger ud af Folketinget på grund af valg eller sygdom, får de et eftervederlag på 51.358 kroner hver måned i et-to år afhængigt af, hvor længe de har siddet i Folketinget.

Men social- og sundhedspersonalet, sygeplejersken, pædagogen, læreren, socialrådgiveren, politibetjenten og mange, mange andre personalegrupper indenfor det offentlige, som hver dag yder et kæmpe velfærdsarbejde, skal ifølge Michael Ziegler og Sophie Løhde ikke have betalt middagspause eller en arbejdstidsaftale, og de skal være løntilbageholdende.

Det hænger ikke sammen.

Væksten er stigende, og de økonomiske vismænd forventer en lønudvikling i den private sektor på 2,8 procent i 2018 og 3,2 procent i 2019.

Der er også råd til at give de offentligt ansatte en lønudvikling.

Så, Sophie Løhde og Michael Ziegler, få nu lige proportionerne ind i det her. Det handler om vilje og prioritering, og det handler om anerkendelse af, at det arbejde, vi udfører, er vigtigt.

Hvis vi offentligt ansatte skal have en rimelig mulighed for at opfylde de krav, som I politikere og det omgivende samfund stiller til os, så er I nødt til at prioritere velfærdsområdet og skabe ordentlige rammer og vilkår for, at vi kan komme i mål med det.

Kære medborger og vælger, tænk dig velfærdsgodt om, når du sætter dit kryds til det kommende folketingsvalg samt det næste kommunal- og regionsvalg. Det har jeg i hvert fald tænkt mig at gøre.

Det er dine og mine børns fremtid, der er på spil. Det er dit og mit helbred, det har konsekvenser for. Det er dine og mine bedsteforældres mulighed for pleje og en ordentlig alderdom, det handler om. Det er vores fælles velfærd.

Nok er nok.

Den håbe- og forventningsfulde far og folkeskolelærer