Debat: Er politik klovneri?

Læserbrev: Hr. Uffe Elbæk, var det ikke en idé, du købte et stort cirkustelt og rejste Danmark rundt for at fortælle, hvordan de næste generationer skal leve?

De skal, som du siger det, spise insekter, vandmænd og grøntsager og holde sig langt borte fra alt, der kommer fra landbruget. Du kan så fortælle dem, at landbruget skal nedlægges, og vi kan købe fødevarer i udlandet.

Du kan også fortælle, at haveejerne ikke mere må bruge kunstgødning, det er livsfarligt, og du kan fortælle dem, hvor dejligt det er med mange ulve, og det næste vi skal have er løver og elefanter.

Kære Elbæk, se nu at få købt det cirkustelt. Du vil blive en udmærket cirkusdirektør.

Vi har verdens bedste landbrug, det fatter du ikke, men lad det være sagt: En cirkusdirektør kan ikke få tid til også at beskæftige sig med samfundsproblemer og slet ikke landbruget. Det er for meget, man kan jo ikke have forstand på alt.