Debat: Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Syddanmark

Læserbrev: Vi kender det alle sammen; pludselig forsvinder signalet på mobiltelefonen, når man er på farten, og man kan hverken tjekke mails, ringe eller sende beskeder. Det skal vi have gjort noget ved. Det går ikke, at der fortsat er "mobilhuller" i Danmark her i 2018.

Regeringen har netop derfor fremlagt sit nye teleudspil, hvor der stilles krav til teleselskaberne om bedre mobildækning, hvor den nu halter. I Region Syddanmark stiller vi derfor krav om, at op mod 4750 adresser får bedre mobildækning.

Regeringens bredbåndspulje har været en succes. Derfor har vi fundet penge i udspillet til, at der i år er 100 millioner kroner i puljen. Vi skal have udbredt hurtigt internet til langt flere, og vi kan se, at der er stor interesse for at søge støtte til bredbånd. Derfor foreslår regeringen nu, at Bredbåndspuljen målrettes de tyndt befolkede områder og landzoner endnu mere. Det er nemlig især her, at det hurtige internet fortsat mangler.

Vi skal have hele landet med i den udvikling, så både virksomheder og private ikke skal bekymre sig om, hvor de slår sig ned i landet. Det vil udvikle og skabe både vækst og arbejdspladser i alle egne af Danmark. Regeringen lancerer i teleudspillet 16 konkrete initiativer, der skal fastholde Danmark som en digital førernation i fremtiden.