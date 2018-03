Årslev: Fodboldspilleren Jonas Borring skulle for nylig have holdt foredrag i Sognehuset i Årslev. Arrangementet måtte dog aflyses. Nu er der fundet en ny dato. Det bliver tirsdag 20. marts kl. 19.

Jonas Borring er oprindeligt fra Vestjylland, men familien flyttede til Sdr. Nærå, da han skulle gå i 3. klasse. Jonas Borring har, fra han var 8-14 år, trænet og spillet fodbold i ÅB (Årslev Boldklub). Derefter flyttede han til B 1913 for senere at skifte til OB, og senere forskellige andre klubber i Superligaen - aktuelt AC Horsens. Det fortæller han om i foredraget.

Så sent som for få dage siden udlignende han i den snehærgede superligakamp i Aalborg og skaffede Horsens 1-1 mod AaB. Resultatet holdt begge klubber inde i kampen om en slutspilsplads, som også OB bejler til.

Aftenen er en del af sognehuscafeerne, hvor man løbende hører folk, om der nogle, de gerne vil have på besøg, og nogle konfirmander gav på et tidspunkt udtryk for, at de gerne ville møde en person som Jonas Borring.